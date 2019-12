Malfitano: “Non credo nel rinnovo di Mertens e Callejon. Conferenza di Gattuso forte, non dispensa da frecciatine”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport, che ha parlato del momento molto negativo che si sta vivendo in casa Napoli e della questione rinnovi che coinvolge particolarmente Mertens e Callejon.

LE PAROLE

“Se diciamo che questa è la fine di un ciclo, dobbiamo anche capire che determinati giocatori sono arrivati al capolinea e devono andar via. Se vogliono rinnovare, fare una politica diversa, di certo non si può applicare a Mertens e Callejon, neppure si può non prendere la decisione di mandar via 2-3 di loro che lasciano intendere la loro volontà di andar via. Non credo nel rinnovo di Mertens e Callejon. Mertens cosa vuole? Che il Napoli ricompri il suo cartellino, è un’operazione che si fa, ma non quando ha 33 anni e gli offri 4 milioni per 2 anni più bonus: questa è esagerazione. Il mio pensiero è quello di rinnovare i contratti a Callejon e Mertens sarebbe un errore in chiave prospettica, dove già si lavora ad una piccola rivoluzione”.

Sulla conferenza di Gattuso

“Pare sia ancora in fase d’apprendimento, di chi arriva e deve capire. Quella di oggi è stata una conferenza particolarmente forte, quando ha parlato di Ancelotti, del fatto che è andato ad Everton, sui sistemi di lavoro, la preparazione, pare che abbia lanciato qualche frecciatina. Torreira? Sarebbe il giocatore ideale. Il Napoli sta trattando Amrabat, è un centrale, se lo prendono, prendono davvero Torreira a gennaio per 30 milioni? Juric è una costola di Gasperini, ne parlano molto bene, allenatore valido e moderno. La verità è una: De Laurentiis vorrebbe Gasperini e Gasperini il Napoli“.

