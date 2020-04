Malfitano: “Rinnovo Mertens? Non si tocca l’argomento multe con De Laurentiis”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in giornata ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Dalla situazione coronavirus al rinnovo Mertens, ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“E’ una situazione che dovrà essere gestita dal comitato scientifico e sarà la politica, sulla base dell’opinione del comitato, a dare un responso definitivo. Leggo il professore Rezza, il professore Brusaferro, il professore Locatelli con parerei quasi negativi ed il loro parere è molto importante anche per il Governo. La soluzione di cominciare a Settembre potrebbe essere quella ideale senza lasciare per strada società, non dimentichiamo che ci sono anche gli altri campionati che vantano i loro diritti. Ci sarebbe di mezzo l’estate e poi far ripartire il campionato a Settembre e ricominciare a Gennaio. Sentire ogni giorno tutti quei morti di coronavirus mi fa rabbrividire, non è retorica, è un mio sentimento”.

Malfitano: “Rinnovo Mertens? La questione multe non è una condizione accettabile”

Malfitano poi aggiunge, passando ad uno dei temi più caldi di casa Napoli: “Mertens? Per il rinnovo si parte dalla questione multe che non può essere discusso per De Laurentiis che vuole arrivare al collegio arbitrale. Se il giocatore va a trattare il rinnovo, non può porre la questione multe come condizione perché per com’è fatto dice arrivederci e grazie”.

