“malghe-in-fiore”:-da-16-maggio-a-6-giugno-escursioni-in-val-pusteria

Milano, 25 apr. (askanews) – Dal 16 maggio al 6 giugno l’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria organizza “Malghe in Fiore”, un programma di attività primaverili tra escursioni, iniziative all’aperto, appuntamenti nelle baite e proposte legate alla conoscenza del territorio. L’iniziativa si svolge nel territorio di Rio di Pusteria (Bolzano), che ha ottenuto il livello più alto del Marchio Sostenibilità Alto Adige, riconoscimento che riguarda la gestione delle risorse naturali, la valorizzazione delle filiere locali e le politiche di mobilità a minore impatto ambientale.

Il calendario entra nel vivo tra il 18 maggio e il 5 giugno, con appuntamenti ricorrenti dal lunedì al venerdì. Le attività comprendono itinerari in e-bike, escursioni panoramiche, camminate all’alba, esperienze nel bosco, incontri dedicati alle erbe spontanee e visite nei meleti.

Il lunedì, il 18 e 25 maggio e l’1 giugno, è previsto “Bike & Cheese”, tour guidato in e-bike di circa 40 chilometri e 600 metri di dislivello. Il percorso attraversa Vandoies (Bolzano) e Chienes (Bolzano), raggiunge Brunico (Bolzano) e rientra a Rio di Pusteria (Bolzano). La tappa al caseificio Capriz comprende una visita guidata e una degustazione di formaggi locali. Il ritrovo è alle 9.30 alla stazione ferroviaria di Rio di Pusteria e la durata indicata è di circa cinque ore. Il martedì, il 19 e 26 maggio e il 2 giugno, il programma propone un’escursione sull’alpe di Rodengo e Luson fino al Giogo d’Asta. Il tracciato misura circa 8,2 chilometri, con 466 metri di dislivello, e comprende una sosta in baita. La partenza è alle 9.40 dal parcheggio Zumis, con una durata complessiva di circa sette ore.

Il mercoledì, il 20 e 27 maggio e il 3 giugno, è in programma un’escursione all’alba con colazione alpina a Terento (Bolzano). Dopo circa due ore di salita si raggiunge il rifugio Tiefrastenhutte, a 2.312 metri di quota. Il percorso copre circa 11 chilometri e 900 metri di dislivello. Il ritrovo è alle 7 e la durata complessiva è di circa cinque ore. Il giovedì, il 21 e 28 maggio e il 4 giugno, il calendario prevede il forest bathing alla cascata di Vandoies di Sopra, nel Comune di Vandoies (Bolzano). L’attività dura circa due ore. Il ritrovo è alle 10.30. Il venerdì, il 22 e 29 maggio e il 5 giugno, sono previste due attività. La prima è “Meraviglie selvatiche”, escursione erboristica a Maranza, nel Comune di Rio di Pusteria (Bolzano), con raccolta di erbe spontanee, preparazione di un pranzo e realizzazione di un unguento naturale. Il percorso misura circa 6,5 chilometri, con 100 metri di dislivello. Il ritrovo è alle 9 e la durata è di circa cinque ore. La seconda è un’escursione guidata tra i meleti di Naz, nel Comune di Naz-Sciaves (Bolzano), con passeggiata, approfondimento e degustazione dedicata alla mela. Il ritrovo è alle 10 e la durata è di circa un’ora e mezza.

Nel programma rientrano anche i bagni nel bosco e l’escursione botanica “Wild and Wonderful”. Le iniziative completano un calendario costruito attorno alla ripresa delle attività primaverili in quota e alla fruizione del territorio attraverso percorsi guidati.

L’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria rientra nel circuito certificato da Green Destinations e si caratterizza per la sua sostenibilità. Da maggio entra inoltre in vigore il “Brixen Sudtirol Guest Pass”, che sostituisce la precedente “Almencard” e amplia i servizi per chi soggiorna nelle strutture aderenti. La card è gratuita per tutta la durata del soggiorno e comprende l’utilizzo dei mezzi pubblici, degli impianti di risalita in determinati periodi e l’accesso a musei, piscine, campi da minigolf e altre strutture per il tempo libero presenti sul territorio. Il percorso di rinnovamento comprende anche l’introduzione del marchio “Brixen Sudtirol – Dolomites Italy” e del sito dedicato, mentre il marchio storico “Gitschberg Jochtal/Rio Pusteria” resterà come riferimento identitario del territorio.