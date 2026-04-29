mali,-portavoce-tuareg:-“la-russia-deve-ritirarsi-da-tutto-il-paese”

Parla Ramadane, del Fronte di Liberazione dell’Azawad (FLA)

Roma, 29 apr. (askanews) – I russi devono ritirarsi da “tutto il Mali”, ha dichiarato ad Afp il portavoce dei ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell’Azawad (ALF). “Il nostro obiettivo è che la Russia si ritiri definitivamente dall’Azawad (Mali settentrionale) e, più in generale, da tutto il Mali”, ha affermato Mohamed Elmaouloud Ramadane. “Il nostro obiettivo è che la Russia si ritiri definitivamente dall’Azawad (Mali settentrionale) e, più in generale, da tutto il Mali. Perché il nostro problema è politico; si tratta di un conflitto antico, che, oserei dire, risale addirittura a prima dell’indipendenza del Mali. Queste sono legittime rivendicazioni del popolo dell’Azawad. Pertanto, disapproviamo fermamente l’intervento della Russia a sostegno della giunta”, ha dichiarato.