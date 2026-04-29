mercoledì, 29 Aprile , 26
HomeVideo NewsMali, portavoce tuareg: "La Russia deve ritirarsi da tutto il Paese"
mali,-portavoce-tuareg:-“la-russia-deve-ritirarsi-da-tutto-il-paese”
Mali, portavoce tuareg: “La Russia deve ritirarsi da tutto il Paese”
Video News

Mali, portavoce tuareg: “La Russia deve ritirarsi da tutto il Paese”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Parla Ramadane, del Fronte di Liberazione dell’Azawad (FLA)

Roma, 29 apr. (askanews) – I russi devono ritirarsi da “tutto il Mali”, ha dichiarato ad Afp il portavoce dei ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell’Azawad (ALF). “Il nostro obiettivo è che la Russia si ritiri definitivamente dall’Azawad (Mali settentrionale) e, più in generale, da tutto il Mali”, ha affermato Mohamed Elmaouloud Ramadane. “Il nostro obiettivo è che la Russia si ritiri definitivamente dall’Azawad (Mali settentrionale) e, più in generale, da tutto il Mali. Perché il nostro problema è politico; si tratta di un conflitto antico, che, oserei dire, risale addirittura a prima dell’indipendenza del Mali. Queste sono legittime rivendicazioni del popolo dell’Azawad. Pertanto, disapproviamo fermamente l’intervento della Russia a sostegno della giunta”, ha dichiarato.

Previous article
Startup italiana sfida i giganti del beverage
Next article
Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile nel procedimento penale

POST RECENTI

Video News

Startup italiana sfida i giganti del beverage

Mentre l'export arranca, nuovi modelli digitali aprono mercati Roma, 24 apr. - Il settore vinicolo italiano attraversa una fase di profonda trasformazione, con l'export...
Video News

Una PMI sfida le big puntando sulle persone e riduce il turnover

We Tech trattiene i talenti con ascolto e inclusione Roma, 24 apr. - Nel settore informatico italiano la guerra per i talenti ha raggiunto...
Video News

“La cella di fronte”, rapper Kento porta a teatro le carceri minorili

Tra rap, parole, e immagini. Al via da Milano il 19 maggioRoma, 29 apr. (askanews) - Cosa succede davvero dentro un carcere minorile? Chi sono...
Video News

Ucraina, il salvataggio di una donna e i suoi gatti visto dalla bodycam

I pompieri la portano fuori da appartamento colpito da drone russoKramatorsk, 29 apr. (askanews) - Le immagini riprese da una telecamera indossata da un vigile...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.