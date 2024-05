malore-per-crosetto,-lascia-in-anticipo-il-consiglio-superiore-di-difesa

ROMA – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, lascia in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo comunica brevemente il Ministero della difesa. Crosetto è stato quindi portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo essere stato colto da un malessere al tavolo del Consiglio Supremo di Difesa. Il ministro ha quindi lasciato l’incontro per essere trasportato in ambulanza in ospedale.

Con il ministro Crosetto, riuniti nel Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, erano presenti il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni; il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani; il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi; il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone.

