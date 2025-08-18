lunedì, 18 Agosto , 25

Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve a Carlos per il sorpasso su Sinner

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz sorpassa Jannik Sinner e...

Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: “Mi dispiace Jannik”

(Adnkronos) - Lezione di sportività di Carlos Alcaraz....

Sinner, ritiro contro Alcaraz: “Stavo male, ci ho provato”. Cos’è successo a Jannik

(Adnkronos) - Giornata da dimenticare per Jannik Sinner....

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 agosto

(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+ al concorso...
malore-sinner,-il-medico-fisiatra:-“stress-fisico-e-alte-temperature-mix-rischioso”
Malore Sinner, il medico fisiatra: “Stress fisico e alte temperature mix rischioso”

Malore Sinner, il medico fisiatra: “Stress fisico e alte temperature mix rischioso”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMalore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il tennis italiano col fiato sospeso quando Jannik Sinner, durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati, è stato costretto al ritiro oggi lunedì 18 agosto nel match contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha alzato bandiera bianca a causa di un malessere non meglio specificato, dichiarando di “non riuscire a muoversi”.
 

“Sinner è sembrato visibilmente in difficoltà fisica sin dai primi scambi”, evidenzia all’Adnkronos Salute il medico fisiatra Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa). Le cause del malore, sebbene non ufficialmente confermate, “sono probabilmente da ricondurre alla grande fatica accumulata nei giorni precedenti associata anche alle criticità climatiche a volte proibitive – analizza l’esperto – Infatti, Sinner arrivava a questa finale dopo un percorso impegnativo nel torneo, e le condizioni climatiche del campo, con un caldo spesso soffocante, potrebbero aver giocato un ruolo cruciale, considerando anche l’orario della finale. La combinazione di stress fisico e alte temperature è un fattore di rischio noto per gli atleti”, sottolinea Bernetti. 

Inoltre, il campione ha dichiarato: “Da ieri non mi sentivo bene, speravo di migliorare nella notte e invece sono peggiorato”. Il che – ipotizza Bernetti – potrebbe anche fare “supporre una problematica di natura virale. Sono ovviamente solo supposizioni, tuttavia il ritiro probabilmente è anche legato alla necessità di non compromettere i futuri impegni agonistici a partire dagli imminenti Us Open. Auguriamo al campione italiano di rimettersi il prima possibile”, conclude. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.