Malore su traghetto Napoli-Palermo, studentessa 17enne muore in gita

(Adnkronos) – Malore mentre è sul traghetto in gita, morta una studentessa 17enne. La ragazza, che studiava all’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, si trovava sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo.

La 17enne – secondo quanto si apprende – sarebbe morta nella notte, poco dopo essere rientrata in cabina. Vani i soccorsi. La ragazza si sarebbe accasciata, perdendo i sensi.

La giovane ha accusato il malore mentre il traghetto era al largo, tra Massa Lubrense e Capri, a circa 40 miglia dalla costa, in acque internazionali. Secondo quanto si apprende, la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per la 17enne non c’è stato nulla da fare. Trasportata a bordo di una motovedetta, è deceduta poco prima dell’arrivo nel porto di Sorrento.

A bordo, insieme ai soccorritori, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. La salma adesso è a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. Sul corpo della studentessa – trasferito presso l’obitorio di Nocera Inferiore (Salerno) – sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e il reato che sarà ipotizzato presumibilmente è quello di omicidio colposo.