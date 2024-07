Malpensa, P.S.Berlusconi: Sala non rompa, pensasse al disastro di Milano

La sua polemica terribile, si limiti a dire se favorevole o meno

Cologno Monzese , 17 lug. (askanews) – Sulla intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a suo padre, Pier Silvio Berlusconi non ha gradito la chiamata in causa, a mezzo social, di sua sorella Marina da parte del sindaco di Milano, Giuseppe Sala “Le modalità” con cui è stata decisa l’intitolazione “non mi hanno fatto impazzire. Era chiaro che si sollevava una polemica – ha ammesso parlando coi giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese – ma mi fa ancora più incavolare rispetto alla polemica che era prevedibile, la polemica sulla polemica. Sala che dice a mia sorella sui social, a lui dico di’ se sei favorevole o no e non rompere”.

Per il secondogenito dell’ex premier “Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica” e poi sempre rivolto a Sala: “Pensasse a Milano. Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che è un disastro Milano: traffico, delinquenza, buche”.

Poco prima rispondendo ad alcune domande dei giornalisti in conferenza stampa aveva detto: “Mi sembra che chi polemizza oggi voglia fare polemica sulla polemica e mi fa abbastanza ridere per non dire di peggio. Uno può dire che non era d’accordo, che Berlusconi politico non lo meritava ma polemizzare con questi toni in questo modo a me non è per nulla piaciuto. La polemica sulla polemica è terribile”.