Malta, Abela chiede indagine su presunta corruzione

Il primo ministro maltese Robert Abela si è detto disgustato per le notizie secondo cui 17 Black, la compagnia segreta di Yorgen Fenech accusato di essere il mandante dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, avrebbe guadagnato alcuni milioni di euro per l’acquisto di un parco eolico in Montenegro da parte di Enemalta. Secondo un’inchiesta della Reuters e del Times of Malta, Fenech avrebbe versato 4,6 milioni nella sua società registrata a Dubai. Due milioni sarebbero transitati in due società con sede a Panama riconducibili all’ex ministro dell’Energia Konrad Mizzi e all’ex capo presso l’ufficio del primo ministro Keith Schembri. La polizia maltese ha reso noto che erano già in corso delle indagini sull’acquisto del parco eolico in Montenegro da parte di Enemalta.

