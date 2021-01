Malta, due sacerdoti accusati di violenza su chierichetto

GOZO (ITALPRESS) – Due sacerdoti di Xaghra, Gozo, si sono dichiarati non colpevoli di aver abusato sessualmente di un ex chierichetto che adesso vive in Italia, dopo aver dovuto lasciare Gozo. Mercoledì i due uomini sono stati chiamati in giudizio davanti a un tribunale di Gozo. J.S., 84 anni, che prestava servizio nelle parrocchie a Xaghra e all’estero, è stato accusato di aver abusato di un minore e di trattenerlo contro la sua volontà. Il presunto abuso è avvenuto tra il 2003 e il 2005. J.C., 70 anni, è stato accusato invece di aver circuito e violentato un minore. J.S.

