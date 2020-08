Entro agosto Malta riaprirà la sua industria cinematografica con il film Jurassic World: Dominion.

La Malta Film Commission ha confermato che le riprese di Jurassic World: Dominion inizieranno entro la fine di agosto. In vista dell’aumento nei casi positivi di coronavirus, la commissione sta collaborando pienamente con le autorità sanitaria maltesi per assicurarsi che tutte le precauzioni siano rispettate con protocolli rigorosi. Finora, Malta ha registrato 890 casi positivi di COVID-19, da quale 213 sono ancora attivi.

Il Ministro maltese responsabile per il turismo, Julia Farrugia Portelli, ha dichiarato che “quest’anno, la Malta Film Commission aspetta 9 produzioni internazionali.

L’articolo Malta, riparte industria cinematografica con ‘Jurassic World: Dominion’ proviene da Notiziedi.

