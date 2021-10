Maltempo a Palermo, piogge forti e allagamenti: dirottati i voli in arrivo

PALERMO – Violento temporale questa mattina su Palermo. La pioggia ha messo in difficoltà diverse zone del capoluogo siciliano: allagamenti e disagi soprattutto nella borgata marinara di Mondello. Quattro voli in arrivo all’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’ sono stati dirottati: tre su Catania e uno su Cagliari. La protezione civile regionale ieri aveva lanciato l’allerta meteo ‘arancione’ per il maltempo sulle province di Trapani e Palermo.

