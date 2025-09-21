domenica, 21 Settembre , 25

Charlie Kirk, la vedova: “Indosso suo ciondolo insanguinato”

(Adnkronos) - Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore Charlie...

Maltempo, allerta arancione in Liguria e Lombardia

(Adnkronos) - Estate al capolinea e allerta maltempo...

Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello: “Emozione incredibile”

(Adnkronos) - Leonardo Colavita insieme a Ibrahim Badawi...

Serie A, Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il derby ai giallorossi. Torino-Atalanta 0-3, decide Krstovic

(Adnkronos) - Lorenzo Pellegrini decide il derby della...
maltempo,-allerta-arancione-in-liguria-e-in-lombardia
Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia

Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia

DALL'ITALIA E DAL MONDOMaltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Estate al capolinea e allerta maltempo sull’Italia, con piogge e temporali in arrivo al Nord e al Centro. Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente dalla Francia al nostro Paese portando, già dal pomeriggio di oggi, un deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali, innescando una fase di maltempo in estensione domani al resto del Settentrione e su parte delle regioni centrali tirreniche, con fenomeni localmente di forte intensità.  

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). 

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione dalla sera/notte a Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e, dalla mattinata di domani, lunedì 22 settembre, alla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione meteo-idro in Liguria e sui settori settentrionali della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, su gran parte del Piemonte, sul restante territorio della Lombardia e su alcuni settori di Umbria, Lazio e Sardegna. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.