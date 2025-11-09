domenica, 9 Novembre , 25

Maltempo, allerta arancione in Sardegna: gialla in 5 regioni

Maltempo, allerta arancione in Sardegna: gialla in 5 regioni

Maltempo, allerta arancione in Sardegna: gialla in 5 regioni
(Adnkronos) – Allerta arancione per il maltempo in Sardegna oggi, domenica 9 novembre. Piogge e temporali riguarderanno anche Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania dove l’allerta è gialla. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, fa sapere la Protezione civile.  

Una saccatura atlantica si muove dalla Penisola iberica verso est favorendo la formazione di un minimo al suolo posizionato sul basso Tirreno che, nel suo transito verso levante, determinerà un nuovo peggioramento con precipitazioni che interesseranno la Sardegna e le regioni meridionali. Sulla base di queste previsioni, il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.  

