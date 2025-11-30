lunedì, 1 Dicembre , 25

Alfonso Signorini a Che tempo che fa: “Ho fatto coming out con il cardinal Martini”

(Adnkronos) - "Ho fatto coming out con il...

Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: “Buone possibilità di un accordo”

(Adnkronos) - "Penso che ci siano buone probabilità...

Bollo auto a Roma e nel Lazio, arriva lo sconto del 10%

(Adnkronos) - Arriva lo sconto sul bollo auto...

Emma Bonino ricoverata al Santo Spirito a Roma in terapia intensiva

(Adnkronos) - Malore per Emma Bonino. La storica...
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 1 dicembre: le regioni a rischio

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese. Oggi, lunedì 1 dicembre, sono attesi temporali intensi, che si estenderanno a gran parte del Centro-Nord, interessando in particolare i settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata dalla Protezione Civile per la giornata odierna, lunedì 1 dicembre, un’allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Particolare attenzione in particolare sui rispettivi settori dell’Appennino settentrionale e sui settori costieri tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.  

 

Le previsioni del tempo per oggi indicano l’arrivo di una vasta area di bassa pressione, presente a nord del Vecchio Continente, si estenderà verso sud, dall’Islanda fino al Mediterraneo, formando un vero e proprio ‘canale perturbato’, diretto verso l’Italia. Lungo questo flusso si muoveranno continui fronti, perturbazioni e impulsi di aria polare, che viaggeranno rapidamente lungo lo stesso percorso. Il risultato sarà una sequenza di passaggi di maltempo già da ogg’, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, che caratterizzeranno buona parte della prima decade di dicembre, fino al Ponte dell’Immacolata. 

 

