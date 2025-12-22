lunedì, 22 Dicembre , 25

Manovra verso il traguardo, il testo approda in Aula

(Adnkronos) - Manovra in Aula al Senato oggi...

Litiga col tifoso e gli molla un pugno, la follia della star NFL

(Adnkronos) - La star discute con il tifoso...

Natale 2025, ecco la top ten dei regali preferiti dagli italiani

(Adnkronos) - "Che regalare a Natale? Bel problema,...

Ucraina-Russia, negoziati a Miami dividono Kiev e Mosca. Ipotesi colloquio Putin-Macron

(Adnkronos) - Il piano di pace rivisto e...
Maltempo, allerta meteo per temporali: le regioni a rischio

(Adnkronos) – Il tempo peggiora sull’Italia a causa di un ciclone insidioso. Oggi lunedì 22 dicembre è previsto maltempo con allerta meteo in quattro regioni.  

Una perturbazione di origine atlantica porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord-ovest, a carattere nevoso fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con sconfinamenti fino a quote collinari. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.  

L’avviso prevede dal primo mattino di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra di 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri.  

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. 

