Maltempo, Bonaccini: tempo migliora, l’Emilia Romagna si rialzerà

Stato di emergenza a tempi di record, grazie al governo

Bologna, 5 mag. (askanews) – “Il tempo è migliorato” e “le cose stanno andando meglio”. Dal governo “abbiamo ottenuto a tempo di record 10 milioni di euro per le spese più urgenti, ovviamente ne serviranno tanti altri”. Nonostante i danni causati dal maltempo “l’Emilia-Romagna si rialzerà dopo l’inondazione, come ha fatto undici anni fa dopo il terremoto”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in collegamento con Agorà su Rai3.

“Le cose vanno meglio perché il tempo è migliorato anche se nei prossimi giorni si prevede qualche pioggia e speriamo sia lieve e non abbondante” ha spiegato Bonaccini, ricordando che “in 36 ore è caduto circa un quarto del totale della pioggia che cade in un anno” e sono stati segnalati “15 fiumi contemporaneamente a rischio in piena. Mai stata rilevata una precipitazione così pesante”. Ora “le cose stanno andando meglio”. “Ieri – ha ricordato il presidente – abbiamo ottenuto a tempo di record, e per questo ringrazio il governo, 10 milioni di euro per le spese più urgenti, ovviamente ne serviranno tanti altri. Abbiamo già iniziato il giro nei vari comuni per la rendicontazione puntuali di tutti i danni pubblici e privati che nel giro di pochi giorni, come sempre facciamo, saremo in grado di trasmettere al governo per avere poi lo stato di emergenza nazionale che è già stato riconosciuto ma che potrà ottenere ulteriori risorse”.

“Ai cittadini, agli imprenditori e agli amministratori dico che nessuno di loro sarà lasciato solo – ha aggiunto il governatore -. Siamo riusciti undici anni fa a ricostruire praticamente tutto dopo un terremoto da oltre 12 miliardi di euro di danni. Per quanto pesante sia stata questa inondazione l’Emilia-Romagna non solo non resterà in ginocchio, ma si rialzerà e lo faremo tutti insieme”.

continua a leggere sul sito di riferimento