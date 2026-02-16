lunedì, 16 Febbraio , 26
maltempo-calabria,-sindaco-cassano:-molta-rabbia,-non-lasciateci-soli
Maltempo Calabria, sindaco Cassano: molta rabbia, non lasciateci soli

Maltempo Calabria, sindaco Cassano: molta rabbia, non lasciateci soli

Video NewsMaltempo Calabria, sindaco Cassano: molta rabbia, non lasciateci soli
Redazione-web
Di Redazione-web

Dopo esondazione del fiume Crati, c’è gente che ha perso tutto

Roma, 16 feb. (askanews) – “In questo momento stiamo lavorando per fronteggiare l’emergenza, per assicurare a tutti un pasto caldo, per assicurare a chi non lo avesse un tetto. C’è molta rabbia, non lo nego, ma questa rabbia è anche voglia di ripartire e una richiesta accorata alle istituzioni a non essere lasciati soli”: così il sindaco di Cassano allo Ionio (provincia di Cosenza), in Calabria, dopo la recente esondazione del fiume Crati. “C’è gente che ha perso davvero tutto, ha perso i risparmi e i sacrifici di una vita, c’è gente che oggi non ha nemmeno un fornello per preparare un pasto”, ha sottolineato. “Nel nostro comune ad essere interessate sono Contrada Lattughella, qui a Sibari, e sempre a Sibari la zona dei Laghi, accomunate dalla vicinanza del fiume Crati, che ha rotto gli argini in più parti e sostanzialmente trasformato i laghi di Sibari in una parte della propria foce”, ha spiegato il primo cittadino. “Siamo a un punto ancora di precarietà, perché le rotture multiple lungo gli argini hanno richiesto un intervento davvero massiccio in termini di lavoro. L’approssimarsi di una nuova perturbazione non ci tranquillizza. Confidiamo che quanto finora fatto possa rivelarsi utile a frenare un’eventuale avanzata del Crati”, ha concluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.