giovedì, 29 Gennaio , 26

Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Fatico a respirare”

(Adnkronos) - "Fatico a respirare, chiedo scusa". Antonella...

Zanichelli ammette l’errore di Barbero: il 7 ottobre non erano ‘coloni’ israeliani

(Adnkronos) - Zanichelli Editore ha riconosciuto un...

Gay (Ui To): “Crescita industria è missione collettiva, intesa con Cdp strategica”

(Adnkronos) - “La crescita della nostra industria è...

Poliziotto aggredito dopo gol Juve, ultras laziale condannato a 3 anni

(Adnkronos) - Un tifoso laziale condannato a tre...
maltempo,-ciriani:-speculazioni-politiche-fuori-luogo
Maltempo, Ciriani: speculazioni politiche fuori luogo

Maltempo, Ciriani: speculazioni politiche fuori luogo

Video NewsMaltempo, Ciriani: speculazioni politiche fuori luogo
Redazione-web
Di Redazione-web

“Sempre pronti a dare risposte a Parlamento”

Roma, 29 gen. (askanews) – “Il governo ha immediatamente dato la disponibilità a riferire sulle due richieste dei gruppi di maggioranza e opposizione, quindi per quanto riguarda il ministro Musumeci sugli eventi meteo in Sicilia e per quanto riguarda il ministro Piantedosi sulla presenza della polizia americana Ice in Italia”: lo afferma il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, al termine della capigruppo a Palazzo Madama, conversando con i cronisti.”Le due informative si faranno mercoledì mattina alternativamente tra Camera e Senato. Questa è la dimostrazione che il governo è sempre pronto e disponibile, come è giusto che sia, a dare massima voce al Parlamento” ha aggiunto.”Quando c’è una grande emergenza come questa, di solito le forze politiche si uniscono per trovare delle risposte insieme ai problemi della gente, invece assisto a speculazioni politiche che secondo me sono del tutto fuori luogo” ha detto ancora Ciriani.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.