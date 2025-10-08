mercoledì, 8 Ottobre , 25

Damiano David, tour da record: Milano sold out, ora doppia data romana

(Adnkronos) - Prosegue il successo il 'World Tour...

Gruppo Rekeep, acquisisce il 65% della società francese Pose Service

(Adnkronos) - Il Gruppo Rekeep, principale player italiano...

Alessandro Borghese confessa: “Ho un figlio 19enne ma non l’ho mai incontrato”

(Adnkronos) - Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast...

Dolly Parton non sta bene, l’appello della sorella: “Pregate per lei”

(Adnkronos) - Peggiorano le condizioni di salute di...
maltempo,-da-bper-plafond-di-50-milioni-a-supporto-dei-colpiti-da-esondazione-del-seveso
Maltempo, da Bper plafond di 50 milioni a supporto dei colpiti da esondazione del Seveso

Maltempo, da Bper plafond di 50 milioni a supporto dei colpiti da esondazione del Seveso

DALL'ITALIA E DAL MONDOMaltempo, da Bper plafond di 50 milioni a supporto dei colpiti da esondazione del Seveso
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Bper mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese di Milano e Monza Brianza che hanno subito pesanti danni provocati dall’esondazione del fiume Seveso nelle scorse giornate. Nello specifico, la banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari, per un plafond complessivo iniziale di 50 milioni: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi, a condizioni dedicate. Inoltre, Bper si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo. 

Come spiega Luca Gotti, direttore Regionale Lombardia Ovest di Bper, “ancora una volta dimostriamo la nostra vicinanza a famiglie e imprese che hanno subito rilevanti danni a causa del maltempo. Con il nostro sostegno intendiamo offrire un aiuto concreto, nella speranza di poter contribuire a un rapido ritorno alla normalità”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.