Maltempo diffuso e giù le temperature, poi torna il sole: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Maltempo diffuso su tutta l’Italia tra temporali, calo delle temperature e un clima quasi invernale. Ma all’orizzonte ecco rispuntare il sole insieme al ritorno dell’anticiclone. Un miglioramento che inizierà alla fine del weekend e durerà almeno (si spera) per qualche giorno, proiettando la Penisola verso l’estate. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma intanto la dinamica attualmente in atto: una massiccia irruzione di aria fredda proveniente dal Mare del Nord sta facendo crollare i termometri su livelli prettamente autunnali.

Il risultato più eclatante di questo sbalzo termico sarà il clamoroso ritorno della neve sull’arco alpino a quote eccezionalmente basse per il periodo. I fiocchi bianchi si spingeranno fino ai 1300 metri, e in particolare sulle Dolomiti si prevedono accumuli notevoli, con addirittura 20-30 cm di neve fresca in alta quota.

La giornata di oggi, venerdì 15 maggio, verrà dunque ricordata per una fase di maltempo simil-autunnale, quasi invernale sulle regioni del Nord. Le temperature massime scenderanno fino a 13-15°C anche al Centro, assestandosi su valori ben 6-8°C inferiori rispetto alle medie climatologiche di metà maggio. Oltre ai termometri in picchiata, dovremo fare i conti con un vento teso occidentale: questa ventilazione attiverà (soprattutto nelle zone montuose) un intenso effetto wind-chill, il rapido raffreddamento termico percepito dal nostro corpo causato proprio dalla combinazione tra un vento sostenuto e temperature reali dell’aria inferiori agli 11°C.

Sabato la situazione non andrà certamente meglio. Avremo ancora maltempo diffuso su quasi tutta l’Italia e temperature destinate a un ulteriore, leggerissimo calo. I fenomeni più intensi si concentreranno dapprima verso il Nord-Est e le regioni centrali, per poi scivolare progressivamente verso il Sud.

In questo contesto nefasto, contrariamente alla superstizione, il numero 17 porterà fortuna. Per domenica 17 maggio si prevede finalmente un deciso miglioramento, con cieli che torneranno sereni su tutta la Penisola.

Attenzione però alle prime ore del mattino: la “serenità” del cielo notturno (ovvero l’assenza di nubi in grado di fare da scudo e trattenere il calore del suolo) provocherà un sensibile calo delle temperature minime. Ci aspetta un’alba decisamente frizzante, con valori intorno ai 2°C a Bolzano e Aosta, e risvegli piuttosto rigidi a 5-6°C perfino a Perugia e Arezzo. Ma dopo tanta instabilità, l’importante è che l’ombrello possa tornare nel ripostiglio.

Da domenica in poi il barometro riprenderà la sua ascesa. Almeno fino a metà della prossima settimana, il tempo sembra voler garantire buone percezioni soleggiate e maggiore stabilità. Successivamente, i modelli non escludono un possibile nuovo peggioramento diretto verso le regioni meridionali e adriatiche (dinamica che necessita ancora di conferme), ma la proiezione generale dal 17 in poi indica un graduale e progressivo ingresso in una fase anticiclonica via via più calda e serena.

A dispetto degli amanti del freddo e della neve, d’altronde, il sole e le temperature miti hanno il dovere di tornare grandi protagonisti: giugno e l’Estate meteorologica sono ormai alle porte.

Venerdì 15. Al Nord: da instabile a perturbato, fresco. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci o temporali in Campania.

Sabato 16. Al Nord: instabile al Nordest, meglio altrove. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci o temporali.

Domenica 17. Al Nord: migliora con sole. Al Centro: soleggiato. Al Sud: migliora con sole.

Tendenza: arriva l’anticiclone la prossima settimana.