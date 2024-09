Maltempo, dispersi nel Pisano un bimbo di 5 mesi e la nonna

A Montecatini Val di Cecina per la piena del torrente Sterza

Roma, 24 set. (askanews) – Forte maltempo in Toscana, nella zona di Pisa, dove sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna, dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Sono riusciti a salvarsi, salendo sul tetto di un’abitazione, il padre, la madre, il nonno e alcuni turisti stranieri, come hanno fatto sapere i vigili del fuoco, impegnati sul posto con sommozzatori e squadre cinofili.Già ieri sera, per il maltempo che ha colpito la Regione, sono stati diversi gli interventi a Pisa e a Livorno per le forti piogge, tra soccorsi ad automobilisti in difficoltà e per gli allagamenti. Criticità si sono riscontrate anche a Montescudaio nel pisano, a San Vincenzo e a Castagneto Carducci nel livornese.