maltempo,-doppio-attacco-nel-weekend-e-neve-in-pianura

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia nel weekend con un doppio fronte perturbato e neve anche in pianura al Nord-Ovest.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase instabile nel fine settimana, ma non esclude anche delle schiarite.

La fase instabile sarà infatti composta da due fronti perturbati: il primo, in ingresso in queste ore da ovest, con precipitazioni dalla Sardegna verso Liguria e Toscana, il secondo dalla serata di sabato con coinvolgimento di quasi tutta l’Italia.

Tra i due fronti, e in particolare nella giornata di sabato, si apriranno delle schiarite con momenti perlopiù asciutti.

Entriamo nel dettaglio: nelle prossime ore e fino alla tarda mattinata del venerdì avremo fenomeni su Sardegna, Sicilia, Liguria, Toscana, ovest Emilia e Basso Piemonte; dal pomeriggio aumenterà l’intensità delle precipitazioni tra Liguria, Toscana e Lazio, cesseranno le piogge al Sud e inizieranno a cadere in Pianura Padana con quota neve intorno ai 400-500 metri.

Dalla sera sarà possibile il passaggio di fase dell’acqua anche in pianura: da liquida a solida, la pioggia potrebbe trasformarsi in neve via via a quote sempre più basse sulle regioni padane occidentali.

Le zone dove è prevista neve in pianura sono quelle comprese tra il piacentino, il pavese e buona parte del Basso Piemonte. Qualche fiocco svolazzante potrebbe vedersi anche tra Torino e Milano in città, più probabilmente nelle zone periferiche poi, entro la mattinata del sabato, le temperature torneranno a salire quasi ovunque, come lo zero termico.

Sabato mattina le precipitazioni cesseranno su buona parte del Nord-Ovest lasciando spazio a qualche banco di nebbia e a schiarite in montagna; altrove avremo ancora piogge sparse, specie sul versante tirrenico, in esaurimento verso l’ora di pranzo (salvo in Campania dove dureranno un po’ di più).

In pratica dalle ore 10 alle ore 20 del sabato ci attendiamo una tregua più asciutta durante l’intervallo tra il passaggio dei due fronti atlantici: in altre parole, pioverà tra venerdì e sabato mattina, smetterà quasi ovunque, e poi tornerà il maltempo dalla tarda serata del sabato. Tra la sera del sabato e la notte della domenica tornerà anche la neve in pianura sul Basso Piemonte, prudenza.

Vivremo dunque un periodo piuttosto movimentato e anche la domenica sarà all’insegna degli ombrelli apri e chiudi: pioverà da Nord a Sud con un parziale miglioramento al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio nel pomeriggio.

Nel complesso sarà comunque una domenica da musei, da cinema o da partite a carte in casa, soprattutto al Sud e sulla fascia orientale del Paese. E da lunedì torneranno altre piogge, specie sul versante tirrenico del Centro-Sud. Gennaio si travestirà da “collezione autunno-inverno”, tra piogge diffuse e locali nevicate a bassa quota.

Venerdì 23. Al Nord: perturbazione atlantica con peggioramento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche. Al Sud: irregolarmente nuvoloso.

Sabato 24. Al Nord: fenomeni residui al mattino, peggiora di nuovo in serata. Al Centro: instabile sulle Tirreniche. Al Sud: maltempo in Campania.

Domenica 25. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: maltempo sulle Tirreniche. Al Sud: maltempo.

Tendenza: forte peggioramento da martedì sera e poi tutto mercoledì.