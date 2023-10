Maltempo, è allerta meteo in Toscana: tromba d’aria si abbatte su Antignano

(Adnkronos) – Allerta meteo in Toscana oggi, 19 ottobre 2023. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta in particolare ad Antignano, in provincia di Livorno, dove sono in corto interventi in corso del sistema di Protezione Civile per alberi caduti e allagamenti”. A renderlo noto sui social è il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

“Sotto controllo al momento il livello dei fiumi, il Tora a Collesalvetti ha raggiunto il picco superando la seconda soglia e nelle prossime ore tornerà a scendere. Nelle prossime ore – aggiunge Giani – rovesci e locali temporali saranno più probabili sulle province di Firenze, Siena e Arezzo”.

“Forti temporali tra le province di Livorno e Pisa dove si registrano fino 60mm di pioggia nell’ultima ora. Nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti. Così tanta pioggia in poco tempo può causare improvvisi allagamenti, prestiamo sempre massima prudenza!”, aveva scritto in precedenza Giani.

“Temporali meno intensi sulle province di Lucca e Pistoia – continua – Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso est su Pistoia, Prato, Firenze e la parte settentrionale della provincia di Siena”.