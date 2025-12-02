Maltempo e detti popolari: il 2 dicembre è Santa Bibiana, “40 giorni più una settimana”

ROMA – Il due di dicembre si festeggia Santa Bibiana, protettrice dell’epilessia e dalle malattie mentali. Vissuta a Roma nel 300 d. C. non si sa molto della sua storia, ma secondo la leggenda la giovane cristiana fu martirizzata assieme alla sua famiglia, sotto Flavio Claudio Giuliano.

La sua figura è però perlopiù conosciuta in quanto associata a un detto meteorologico, che affonda le radici nella tradizione popolare, perdendosi nella notte dei tempi. Come per il 4 aprile, giorno che si dice essere indicatore meteorologico di ciò che avverrà per i successivi 40 giorni, anche in questo caso, il 2 dicembre, giorno di Santa Bibiana, è bene fare attenzione a ciò che avviene intorno a noi. Il proverbio recita infatti “Santa Bibiana, 40 giorni più una settimana” il che significa che se in questa giornata splenderà il sole anche nei successivi 47 giorni si godrà di belle giornate, al contrario, in caso di pioggia, saremo costretti a portare con noi l’ombrello almeno fino alla prima settimana di gennaio.

