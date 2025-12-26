maltempo-emilia-romagna:-senio,-santerno-e-lamone-sopra-soglia-rossa

venerdì, 26 Dicembre , 25

(Adnkronos) – Fiumi romagnoli interessati dall’ondata di maltempo di questi due giorni in Emilia Romagna. In particolare, Senio, Santerno e Lamone stanno registrando livelli oltre soglia 3, sfiorata anche dal Montone. La situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda l’Idice, nel bolognese, dove il colmo ha già raggiunto Sant’Antonio a quota 13,65 metri. In via di esaurimento anche le precipitazioni. Da più di 48 ore è attivato tutto il sistema di Protezione civile. In pianura come in collina, dove a causa di alcuni movimenti franosi alcune strade sono state chiuse. Come a Brisighella, dove alcune famiglie sono isolate, seppur non in pericolo, e a Casola Valsenio, dove è stata registrata una precipitazione che ha superato i 200 millimetri di pioggia in poche ore. 

I sindaci hanno predisposto evacuazioni precauzionali nelle aree più a rischio dei Comuni di Faenza, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine, nel ravennate. Allestiti spazi di accoglienza dai volontari nei punti previsti in precedenza per situazioni di emergenza.  

