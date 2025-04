maltempo,-forti-nevicate-sulle-alpi-tra-svizzera,-italia-e-francia

Caduto oltre un metro di neve,rischio valanghe al livello massimo

Sierre (Valais), 18 apr. (askanews) – Abbondantissime nevicate fuori stagione sulle alpi Svizzera, Italia e Francia. Una tempesta primaverile insolitamente forte sulle Alpi ha scatenato il caos giovedì, nella giornata è caduto oltre un metro di neve in alcune zone, per questo sono state chiuse aree sciistiche, strade, treni e scuole, mentre le autorità soprattutto elvetiche hanno invitato la popolazione a rimanere a casa.I servizi di emergenza sono intervenuti per portare soccorso ad automobilisti bloccato e per riaprire le strade. Le condizioni del meteo hanno causato la morte di almeno una persona, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita da una valanga.Il rischio valanghe è stato intatti dichiarato al livello massimo di 5/5.