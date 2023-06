Maltempo, Gualtieri: con bombe d’acqua ko anche caditoie pulite

“Comune ne ha in capo 55mila, 400mila i Municipi”

Roma, 14 giu. (askanews) – “Non vanno confusi i normali temporali con le bombe d’acqua: 60 millimetri d’acqua in 90 minuti sono una bomba d’acqua. Sono eventi che iniziano a diventare ricorrenti ma di fronte a questa concentrazione d’acqua anche le caditoie pulite non ce la fanno. Inoltre le foglie fatte cadere dall’acqua stessa le otturano”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un’intervista a Rete Oro.

“Abbiamo in capo al Comune di Roma 55 mila caditoie – ha spiegato Gualtieri – e in un anno ne abbiamo già ripulite 30 mila, quasi due terzi. Arriveremo al 100% di quelle che ci spettano. Ce ne sono poi 400 mila più piccole che spettano ai Municipi, che hanno una difficoltà maggiore e li stiamo aiutando. Però non si può pensare che in 1-2 anni si facciano 400mila caditoie – ha aggiunto il sindaco -. Abbiamo 340 mila alberi del Comune, ne abbiamo potati 37 mila e saranno 70mila alla fine dell’anno. Faremo il 100% degli alberi in cinque anni. Sono alberi che non si potavano da anni, come quelli sulla Nomentana”, ha concluso.

