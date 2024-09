Maltempo i Emilia Romagna, il ravennate sommerso dall’acqua

Evacuate con l’elicottero 5 persone bloccate in casa

Ravenna, 19 set. (askanews) – Il ravennate è letteramente sommerso dall’acqua a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in Emilia Romagna. In azione due elicotteri Drago dei vigili del fuoco per portare soccorso alla popolazione. Tra Bagnacavallo, Lugo e Cotignola recuperate con l’elicottero cinque persone bloccate in casa per l’innalzamento del livello dell’acqua, causato dall’esondazione del torrente Senio a Cotignola e del Lamone a Bagnacavallo in località Traversara.