Maltempo, il ciclone africano Apollo verso la Sicilia

ROMA – “Il ciclone è adesso visibile da satellite, comincia a presentare un occhio intorno al quale, in senso anti-orario, ruotano le nubi temporalesche ed è già attivo sulle acque del basso Ionio, a est di Malta”. A parlare di Apollo con la Dire, la tempesta sub tropicale monitorata per la sua transizione verso un Medicane, ovvero un ciclone mediterraneo dalle caratteristiche simil-tropicali preannunciato da giorni e che potrebbe abbattersi sulle coste ioniche della Sicilia, è il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Bonina.

“Secondo le proiezioni dei modelli numerici, il sistema – spiega il meteorologo – tenderà a risalire lo Ionio” e nel pomeriggio di oggi “dovrebbe trovarsi già a largo della costa siciliana, tra Catania e Siracusa”. L’esperto spiega come Apollo, come lo ha definito l’istituto di Meteorologia di Berlino, nasce da un’interazione tra masse d’aria calda e secca del Nord Africa, con quelle fredde e umide di provenienza atlantica e dalle elevate temperature della superficie dei nostri mari. “È complesso – aggiunge Bonina – prevedere la traiettoria esatta del ciclone, se dovesse sfiorare la costa siciliana, ci saranno venti tra i 70 e 90 km/h, piogge battenti, mari agitati e onde di 3-4 metri. Le zone più a rischio sembrerebbero essere quelle tra la parte bassa del golfo di Catania e il siracusano”. Fondamentale sarà attenersi agli allertamenti della Protezione civile: “L’allerta rossa – spiega Bonina – è determinata dalla pericolosità del fenomeno in sé, da un margine di incertezza che invita alla massima cautela e, soprattutto è necessaria perchè questa nuova perturbazione incontra un’area resa maggiormente vulnerabile dal nubifragio dei giorni scorsi, con terreni saturi e corsi d’acqua in piena”.

