maltempo-in-albania,-fango-e-detriti-travolgono-argirocastro

Piogge intense causano colate di pietre e fango nel sud del Paese

Argirocastro (Albania), 7 gen. (askanews) – Forti piogge hanno provocato colate di fango e detriti che hanno attraversato le strade di Argirocastro, nel sud dell’Albania, danneggiando automobili e vetrine dei negozi.L’Albania, come il resto dei Balcani, è interessata da diversi giorni da una fase di maltempo caratterizzata da piogge intense e nevicate. In varie zone i fiumi sono esondati, causando allagamenti e disagi.Migliaia di abitazioni nella regione sono rimaste senza elettricità o acqua potabile. Diverse località hanno dichiarato lo stato di emergenza.

