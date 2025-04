maltempo-in-piemonte,-morto-un-anziano-a-monteu-da-po

Trovato il corpo senza vita nella sua abitazione

Torino, 17 apr. (askanews) – Un anziano è morto per l’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte. Il corpo senza vita è stato rinvenuto a Monteu da Po, comune in provincia di Torino, nella sua abitazione.Stando a una prima ricostruzione, il 92enne sarebbe rimasto intrappolato in casa ed è morto annegato durante un’esodazione che ha sommerso in breve tempo intere zone del paese.Nelle immagini il sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco sulle aree alluvionate di Lauriano, San Sebastiano da Po e Monteu da Po.