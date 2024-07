maltempo-in-piemonte,-vigili-del-fuoco-ancora-a-lavoro-dopo-i-danni

Proseguono gli interventi in provincia di Torino e nel verbanese

Roma, 3 lug. (askanews) – Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la parte settentrionale del Piemonte; le operazioni continuano in particolare tra le province di Torino e Verbano-Cusio-Ossola: nel territorio del capoluogo regionale sono 130 le unità in azione e 337 gli interventi fatti; nel verbanese sono 30 i vigili impegnati e 100 gli interventi svolti per rimuovere fango e ghiaia da strade e nei locali scantinati degli edifici.Nel video si vede il recupero a Macugnaga (VCO) di un’auto finita nel greto del torrente Anza, esondato in più punti alcuni giorni fa.Il maltempo nella notte ha colpito con rovesci e temporali sparsi il Nord del Paese, in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Oggi è allerta gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, su gran parte del Veneto e su parte di Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.