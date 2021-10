GENOVA – In attesa dell’allerta rossa che scatterà alle 14 sul centro della regione, una forte perturbazione sta interessando la provincia di Savona. Piogge diffuse e persistenti hanno causa l’esondazione del Letimbro in zona Santuario e dell’Erro a Pontinvrea. Anche nel centro del capoluogo di provincia, dove peraltro sono aperti i seggi per le elezioni amministrative, la situazione sta peggiorando. “Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione”, aggiorna il governatore Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. Disagi anche in provincia di Imperia, dove il Comune di Camporosso ha chiuso il centro vaccinale anti covid.

“Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova, che dalle 14 passeranno in allerta rossa- ricorda Toti- evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza”. Lo stesso Toti ieri, in vista del peggioramento meteo, aveva invitato i cittadini interessati a recarsi alle urne prima della pausa notturna.

Non è possibile tutti gli anni vivere nel terrore delle piogge in Liguria, hanno messo pioggia fino a domani, speriamo non peggiori la situazione e spero che a Savona stiano tutti bene pic.twitter.com/xmiKqM7KzL — Lara (@sheiswonderland) October 4, 2021

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Maltempo, in provincia di Savona esondazioni e allagamenti. Toti: “Non uscite” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento