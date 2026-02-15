domenica, 15 Febbraio , 26

Governo, il punto di vista di Follini: “È l’ora più cruciale, Vannacci può essere inciampo”

(Adnkronos) - "La piccola pattuglia parlamentare del generale...

Milano Cortina, esauriti preservativi nel villaggio: in arrivo nuove scorte per atleti

(Adnkronos) - Gli organizzatori olimpici hanno promesso nuove...

Valanga su fuoripista sopra Courmayeur, sciatori coinvolti

(Adnkronos) - Una valanga si è staccata nella...

Ilary Blasi si sposa, l’annuncio di matrimonio con fidanzato Muller (e l’anello)

(Adnkronos) - Ilary Blasi si sposa. La conduttrice,...
maltempo-in-puglia,-crolla-l’arco-di-sant’andrea:-era-tra-i-luoghi-piu-suggestivi-del-salento
Maltempo in Puglia, crolla l’Arco di Sant’Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento

Maltempo in Puglia, crolla l’Arco di Sant’Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento

DALL'ITALIA E DAL MONDOMaltempo in Puglia, crolla l'Arco di Sant'Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Uno dei luoghi più suggestivi del Salento, l’Arco di Sant’Andrea in zona Pepe a Melendugno, in provincia di Lecce, è crollato questa notte dopo giorni di piogge e vento forti che hanno colpito la zona. Conosciuto come ‘l’arco dell’amore’, si tratta di una falesia, una sorta di sperone, che si trova in mare davanti a un costone roccioso alto cui era collegato con una sorta di ponte naturale che stanotte è venuto giù. Un’area esposta alle mareggiate e al vento e peraltro infiltrato dall’acqua. Ieri sera la zona tra Sant’Andrea e Torre dell’Orso e la stessa cittadina di Melendugno è stata interessata da piogge forti, simili a una grandinata, fulmini e vento. 

“È un colpo al cuore durissimo”, commenta il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, “sparisce uno dei tratti turistici piu famosi della nostra costa e dell’Italia intera”. 

 

”L’emergenza è rientrata perché le condizioni meteo sono cambiate. Ho annullato l’ordinanza e oggi siamo ritornati alla normalità fino alla prossima mareggiata”, spiega all’Adnkronos il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, parlando della mareggiata che ieri ha colpito via Passo della Sentinella allagando alcune abitazione e costringendo all’evacuazione circa 50 nuclei abitativi. ”Al momento restano fuori casa 5 famiglie, che sono state alloggiate provvisoriamente in alcuni b&b e sono assistite dai servizi sociali – spiega – rientreranno appena le abitazioni saranno agibili”. Al momento ”abbiamo gestito bene la situazione di emergenza ma poi andrà trovata una soluzione: quella è un’area di golena dove possiamo gestire l’emergenza ma non siamo in grado di garantire la sicurezza”, sottolinea Baccini.  

”Sono due anni che sto cercando soluzioni idonee con i cittadini, che comunque fanno una forte resistenza, e la Regione affinché chi ne ha diritto possa programmare la propria vita in sicurezza”, aggiunge il primo cittadino.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.