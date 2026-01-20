martedì, 20 Gennaio , 26

Sinner, il completo serale convince a metà: “Lo stilista tifa Alcaraz”

(Adnkronos) - Jannik Sinner fa parlare di sé...

Tempesta solare colpisce la Terra, è la più potente degli ultimi 20 anni: e l’aurora boreale illumina i cieli

(Adnkronos) - Una potente tempesta solare sta colpendo...

Grazia Di Michele contro Fazio: “In tv solo artisti adatti ad ogni evento”

(Adnkronos) - Una critica all'omologazione televisiva e il...

Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian...
maltempo-in-sicilia,-anziano-viola-divieto-di-transito-e-finisce-in-una-voragine
Maltempo in Sicilia, anziano viola divieto di transito e finisce in una voragine

Maltempo in Sicilia, anziano viola divieto di transito e finisce in una voragine

DALL'ITALIA E DAL MONDOMaltempo in Sicilia, anziano viola divieto di transito e finisce in una voragine
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Non ci è scappato il morto! Ecco le conseguenze, per fortuna non mortali, di un comportamento personale imprudente”. E’ quanto dice il capo della protezione civile Siciliana Salo Cocina, che racconta sui social un episodio avvenuto a Santa Teresa Riva, nel messinese. “Un anziano alla guida di un’autovettura stamattina ha violato i divieti di transito imposti correttamente dal Sindaco percorrendo il lungomare di Santa Teresa di Riva, esposto alle forti mareggiate e già gravemente danneggiato anche lo scorso anno- dice Cocina – A causa della furia del mare, si è aperta una voragine, sotto l’asfalto, che con il peso dell’auto si è aperta e ha inghiottito l’auto, mettendo seriamente a rischio l’incolumità del conducente. Il conducente è stato recuperato dai volontario e ricoverato con ferite varie”.  

“Ancora una volta raccomando alla popolazione la massima precauzione e il rispetto rigoroso delle ordinanze e dei divieti, che vengono adottati esclusivamente per tutelare la sicurezza delle persone. Non è possibile mettere a rischio un vita umana e anche i soccorritori per leggerezza o disattenzione personale. Invito il sindaco a denunciare la persona per le Violazioni commesse. Invito i sindaci e tutti noi a una attività di comunicazione ancora più stringente”, dice Cocina. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.