Maltempo, inclinate le colonne di Tresoldi a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Le forti raffiche di vento che hanno interessato la città di Reggio Calabria hanno danneggiato l’installazione artistica “Opera” di Tresoldi, inaugurata due anni fa sul lungomare Falcomatà. Si tratta di 46 colonne collocate all’interno di un’area verde panoramica a pochi metri dal mare dello Stretto.

Nei giorni scorsi almeno due di queste colonne, hanno iniziato ad ondeggiare, con un cedimento strutturale che ha indotto il Comune a chiudere tutta l’area interessata per motivi di sicurezza. L’amministrazione ha avviato le procedure per la revisione dell’intera struttura artistica, costata 950 mila euro, coinvolgendo lo staff dell’artista Tresoldi che verificherà anche le cause che hanno determinato l’inconveniente.

