Maltempo, Meloni: faremo tutto il necessario per aiutare popolazione

Importante tutti i livelli istituzionali lavorino al massimo delle possibilità

Roma, 17 mag. (askanews) – Voglio “ribadire la mia solidarietà a tutti i cittadini colpiti da questa emergenza, volevo capire quali sono le condizioni meteo previste per le prossime ore, se ritenete che la situazione possa peggiore, andare avanti o almeno arrestarsi. E poi ovviamente come già avevo detto al presidente Bonaccini quando ci siamo incontrati la settimana scorsa, il governo è a disposizione per fare quello che è necessario”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la videoconferenza con il Comitato operativo della Protezione civile, con il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Se serve un Consiglio dei ministri, anche nelle prossime ore, per approvare provvedimenti necessari immediatamente, si può fare tranquillamente. Sulle risorse, io e te – ha aggiunto rivolta a Bonaccini – abbiamo fatto una lunga chiacchierata la settimana scorsa e ovviamente faremo tutto quello che c’è da fare per aiutare la popolazione. E poi c’è un tema di messa in sicurezza del territorio. Il governo c’è, è una di quelle situazioni in cui bisogna che tutti i livelli istituzionali lavorino al massimo delle loro possibilità, spero che si veda che noi ci siamo”.

