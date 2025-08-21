giovedì, 21 Agosto , 25
maltempo-nel-nord-e-centro-italia,-oltre-400-interventi-vigili-del-fuoco
Maltempo nel Nord e Centro-Italia, oltre 400 interventi Vigili del Fuoco

Maltempo nel Nord e Centro-Italia, oltre 400 interventi Vigili del Fuoco

Video NewsMaltempo nel Nord e Centro-Italia, oltre 400 interventi Vigili del Fuoco
Redazione-web
Di Redazione-web

A Roma alberi sradicati e insegne cadute

Milano, 21 ago. (askanews) – Un’ondata di maltempo ha colpito il Nord e il Centro dal Nord al Centro, interrompendo bruscamente il caldo e creando diversi danni. Dal tardo pomeriggio di mercoledì i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi in Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna, Lombardia principalmente per soccorrere persone in difficoltà, danni provocati dall’acqua e alberi pericolanti o caduti.Allagamenti e forti piogge si sono registrati a Milano, nel Veneziano, lungo la costa tirrenica tra La Spezia, Lucca, Prato, Grosseto e Pistoia, tra Pesaro Urbino e Rimini e nel Padovano.Nelle immagini il lavoro delle squadre a Villafranca Padovana (PD), insieme a Mestrino, Limena e Vigonza tra i comuni della provincia più colpiti dal maltempo.Criticità anche a Roma dove la forte pioggia e le violente raffiche di vento hanno sradicato piante, fatto cadere rami e insegne. Le zone maggiormente interessate sono state Sud-Est e sulla fascia costiera, da Fregene a Ostia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.