Maltempo nel triestino, alberi abbattuti e allagamenti

Più di 50 gli interventi dei Vigili del fuoco

Trieste, 13 set. (askanews) – Una forte ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia, Le maggiori criticità si sono registrate nei territori di Trieste e Udine. Sono più di 50 gli interventi, dei Vigili del fuoco dei 4 comandi della regione già eseguiti, mentre una novantina sono in corso o in attesa di assegnazione delle squadre.Nel triestino si registra allagamenti, alberi caduti e l’esondazione di un torrente. La zona con maggiori criticità è quella del comune di Muggia dove è stata evacuata un abitazione e un centro commerciale e alcune strade sono state chiuse per allagamenti allagamenti.Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) con il supporto dell’autogru e dell’autoscala, ha rimosso alcuni tronchi che ostruivano il deflusso dell’acqua del canale Rosandra sotto al ponte in Via Flavia poco prima di Aquilinia.Complessa la situazione anche nel territorio del comando di Udine, dove le precipitazioni sono state molto abbondanti.