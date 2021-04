Maltempo Roma, decine gli interventi della Polizia locale. Sospesa fermata metro A Termini

ROMA – Tuoni, pioggia e grandine. Un nuovo temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio sulla Capitale. Oltre 50 gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale legati al maltempo. Il maggior numero delle segnalazioni ha interessato la zona della Città Universitaria, Tiburtino e Castro Pretorio: in via Tiburtina all’altezza del civico 279 pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per un allagamento, mettendo in sicurezza e agevolando il più possibile la circolazione stradale. Interventi anche in via Medolaghi, zona Casal de Selce, e in via Stamira per la caduta di un albero che non ha causato danni a cose o persone.

A farne le spese anche la mobilità: una fermata nevralgica della principale stazione di Roma è momentaneamente fuorigioco. “Metro A: fermata Termini temporaneamente sospesa per danni da maltempo” scrive su Twitter Infoatac, il canale social di Atac. “Utilizzare fermata Repubblica. Fermata per treni metro B: attiva”, aggiunge.

