maltempo-roma,-esonda-aniene-a-ponte-mammolo:-“rimanete-a-casa”

(Adnkronos) – A Roma esonda il fiume Aniene per la pioggia che cade sulla capitale oggi 6 gennaio. “L’Aniene è esondato questa mattina presto e l’acqua, a causa delle incessanti piogge continua ad uscire ed entrare nell’alveo del fiume. Al momento la zona più colpita è quella di Ponte Mammolo, non a diretto contatto con le abitazioni, alcune persone che si trovavano sul posto sono state allontanante a scopo precauzionale”, dice all’Adnkronos Giuseppe Napolitano, capo del dipartimento di protezione civile di Roma.

“Con le piogge incipienti, speriamo terminino presto, potremmo avere problemi con il fosso di Pratolungo che passa sotto la Tiburtina – aggiunge Napolitano – potrebbe crearsi una risacca d’acqua che potrebbe invadere la Tiburtina, ancora non è così, stiamo monitorando”.

La Direzione regionale di Protezione Civile del Lazio ha decretato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene. ”Assieme al direttore regionale della Protezione Civile, Massimo La Pietra, siamo in costante coordinamento con la sala operativa e i volontari presenti sul posto. Pertanto, si invitano tutti i cittadini e, in particolare, coloro che ricadono nella zona rossa, a evitare spostamenti nelle prossime ore e mantenere uno stato di precauzione”, dice l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

“La quantità di pioggia caduta in questi due giorni ha esaurito e superato abbondantemente la quantità di pioggia di tutto il mese di gennaio. La rete per ora regge, non abbiamo crisi importanti. I municipi più colpiti sono il IV, V e VI”, spiega ancora Napolitano. “Da domenica pomeriggio ad oggi posso dire che tutta la struttura capitolina e vigili del fuoco stiano reggendo molto bene all’impatto di questo momentaneo passaggio di maltempo che, – conclude Napolitano – stando alle previsioni meteo, dovrebbe esaurirsi in serata”.