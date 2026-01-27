maltempo,-schlein:-pd-pronto-a-fare-propria-parte,-sospendere-tributi

“Per le persone e le imprese colpite dal ciclone”

Niscemi, 27 gen. (askanews) – Il Pd è pronto a collaborare per affrontare le conseguenze del ciclone che ha colpito il sud Italia e chiede, tra le altre cose, di “sospendere tutti i tributi” nelle zone colpite. Lo ha detto la segretaria democratica Elly Schlein parlando a margine della sua visita a Niscemi. “Ci sono danni ingenti, mi recherò anche io nelle località della costa ionica per vedere con quale brutalità il ciclone si è abbattuto. Bisogna dare risposte presto a queste comunità, bisogna in prospettiva fare molto di più sulla tutela dei nostri territori, sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Anche per questo sarebbe più utile destinare lì risorse che sono state messe su infrastrutture inutili che non potranno andare avanti”.”Abbiamo chiesto – ha spiegato – di sospendere tutti i tributi delle persone e delle imprese coinvolte. Non dimentichiamo che questo ciclone si è abbattuto su attività economiche che hanno chiuso, lavoratori che non stanno lavorando, agricoltori che hanno avuto danni ingenti. C’è moltissimo da fare e noi siamo pronti a fare la nostra parte”.