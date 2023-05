Maltempo, scuole chiuse il 16 maggio in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna

BOLOGNA – Domani in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna le scuole saranno chiuse “in via precauzionale” a causa dell’allerta meteo rossa emanata da Protezione civile e Arpae. Lo annuncia la Città metropolitana spiegando che la decisione è stata concordata nella riunione di coordinamento che si è tenuta questa mattina in Prefettura coi sindaci e la Protezione civile e dopo un incontro tra i primi cittadini del territorio bolognese.

In base all’andamento dell’allerta la gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per mercoledì mentre alcuni Comuni stanno valutando di chiudere le scuole già per entrambi i giorni, si aggiunge.

