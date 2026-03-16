lunedì, 16 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMaltempo sull'Italia, allerta meteo oggi in Calabria e Sicilia: scuole chiuse in...
maltempo-sull’italia,-allerta-meteo-oggi-in-calabria-e-sicilia:-scuole-chiuse-in-alcuni-comuni
Maltempo sull’Italia, allerta meteo oggi in Calabria e Sicilia: scuole chiuse in alcuni comuni
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Maltempo sull’Italia, allerta meteo oggi in Calabria e Sicilia: scuole chiuse in alcuni comuni

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Forte maltempo al Sud oggi lunedì 16 marzo. L’allerta meteo è arancione per Calabria e Sicilia e gialla per Basilicata e Puglia. Scuole chiuse in diverse comuni.  

Sono infatti previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sui settori meridionali della Basilicata, in estensione nella seconda parte della giornata alla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sui rilievi calabresi secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile. 

Venti da forti a burrasca sud-orientali sono previsti sui settori ionici di Sicilia e Calabria, forti nord-orientali sui settori tirrenici di Campania e Calabria e sulle coste tirreniche e occidentali della Sicilia, con raffiche di burrasca sui citati settori calabresi e siciliani; forti dai quadranti settentrionali sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui rilievi dell’isola; forti dai quadranti orientali sui settori meridionali di Basilicata e Puglia; di burrasca dai quadranti orientali sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia. 

Mari: agitati, fino a molto agitati al largo, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mosso, tendente ad agitato, lo Ionio; molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale settore ovest e il Tirreno meridionale. 

I sindaci di alcuni comuni, viste le previsioni per la giornata, hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Istituti di ogni ordine e grado resteranno chiusi oggi a Reggio Calabria.  

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle scuole paritarie, delle strutture sportive pubbliche, dei cimiteri e dei giardini pubblici, dei mercati rionali, è stata stabilita a Siracusa e a Catania. Sono dunque sospese le attività didattiche per l’intera giornata. Stop anche a tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, esami, sedute di laurea) previste in tutte le sedi dell’Università di Catania (incluse le strutture didattiche di Ragusa e Siracusa). “Le attività potranno essere erogate in modalità online”, spiegano dall’Ateneo. Off limits anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini. 

Previous article
Stretto di Hormuz, le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle navi
Next article
Le prime pagine di lunedì 16 marzo 2026

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stretto di Hormuz, le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle navi

(Adnkronos) - Donald Trump vuole riaprire lo Stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio, e per questo chiede...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oscar 2026, ‘Una battaglia dopo l’altra’ è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

(Adnkronos) - 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film agli Oscar 2026 e si porta a casa anche gli altri premi principali: Miglior...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

La guerra agli Oscar, Bardem sul palco per la Palestina e Jimmy Kimmel punge Trump

(Adnkronos) - Il tema della guerra non poteva restare fuori dagli Oscar 2026. Javier Bardem fa un appello per la 'Palestina libera' sul palco,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oscar 2026, a ‘Una battaglia dopo l’altra’ Miglior film e regia. Jordan e Buckley migliori attori – Rivivi la serata

(Adnkronos) - 'Una battaglia dopo l'altra' esce vincitore dalla 98esima cerimonia degli Oscar, che si è svolta al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.