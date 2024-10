Maltempo sull’Italia anche la prossima settimana, ecco fino a quando: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia anche la prossima settimana, la seconda di ottobre, quando dovremo fare i conti con una nuova e pesante perturbazione atlantica che porterà ancora tanta pioggia su molte delle nostre regioni, secondo le ultime previsioni meteo. Intanto per oggi venerdì 4 ottobre è stata valutata allerta rossa per rischio idraulico su settori dell’Emilia-Romagna.

L’allerta sarà arancione su parte di Veneto, Emilia-Romagna e Puglia. Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

“La causa di questo maltempo quasi continuo – spiegano i meteorologi del sito www.iLMeteo.it – va ricercata nel particolare assetto attualmente presente sull’Europa centro-occidentale. Stiamo parlando di una sorta di canale al cui interno fluiscono come immensi fiumi atmosferici delle masse d’aria molto instabili che dal Nord Atlantico raggiungono il bacino del Mediterraneo”.

“Sarà così anche la prossima settimana quando, già da Martedì 8 Ottobre, è previsto il transito di un fronte perturbato che innescherà una nuova fase di maltempo – avvertono gli esperti – Attenzione perché si verrebbe a creare una configurazione piuttosto pericolosa per il nostro territorio a causa della tanta energia in gioco (mari ancora molto caldi per la stagione, specie il basso Tirreno) e dalla persistenza delle precipitazioni: non sono da escludere fenomeni alluvionali o comunque molto abbondanti, a carico in particolare delle regioni del Nord e di quelle tirreniche. Il flusso atlantico sarà accompagnato da un fronte freddo che farà calare le temperature che si manterranno su valori piuttosto bassi per il periodo, addirittura sotto le medie climatiche dove insisteranno maggiormente le precipitazioni. Sulle Alpi inoltre tornerà quindi anche la neve con fiocchi dai 1800/2000 metri di quota”.

Maltempo fino a quando? “In realtà – spiega il sito www.iLMeteo.it – già nei giorni successivi è attesa una svolta: da Mercoledì 9 Ottobre l’anticiclone potrebbe riuscire a riguadagnare lo spazio perduto regalando una maggiore stabilità atmosferica e tanto sole”. Ma su questo si attendono aggiornamenti.