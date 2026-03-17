martedì, 17 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMaltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e...
maltempo-sull’italia-anche-oggi,-allerta-gialla-in-9-regioni:-pioggia,-neve-e-vento-fino-a-burrasca
Maltempo sull’Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Maltempo sull’Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Il maltempo non molla l’Italia neanche oggi, mercoledì 18 marzo. Un nuovo impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale porterà su gran parte dei nostri settori adriatici piogge e precipitazioni nevose a quote di alta collina. Il passaggio della perturbazione attiverà anche un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede l’allerta gialla per 9 regioni. 

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia in estensione dalle prime ore di oggi, ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dalle prime ore della giornata di domani si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Friuli Venezia giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono inoltre nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 metri su Emilia-Romagna con apporti al suolo da deboli a moderati; mediamente al di sopra dei 700-900 metri su Abruzzo e Molise con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie alle quote più alte.  

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. 

Previous article
Iran frena con gli attacchi a Israele, colpa dei danni subiti o cambio di strategia? L’analisi
Next article
Dieta Mind per rallentare l’invecchiamento del cervello, cosa si mangia e cosa si evita

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, la lista di Netanyahu e la caccia a Mojtaba Khamenei: “Elimineremo tutti”

(Adnkronos) - L'Iran perde la testa. Israele elimina il capo del Consiglio di sicurezza Ali Larijani, peso massimo nello scacchiere di Teheran, decapita il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dieta Mind per rallentare l’invecchiamento del cervello, cosa si mangia e cosa si evita

(Adnkronos) - Si chiama Mind ed è un regime alimentare che mixa i principi della dieta mediterranea e di uno schema che punta a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran frena con gli attacchi a Israele, colpa dei danni subiti o cambio di strategia? L’analisi

(Adnkronos) - Una netta frenata  nel ritmo degli attacchi missilistici dell'Iran contro Israele ha attirato nelle ultime ore l'attenzione degli analisti, sollevando interrogativi sul futuro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato

(Adnkronos) - Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa... con oltre due mesi di ritardo. Oggi, martedì 17 marzo, a rovesciare il risultato del...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.