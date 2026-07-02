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Maltempo sull’Italia, temporali e vento forte: allerta rossa in Veneto
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Maltempo sull’Italia, temporali e vento forte: allerta rossa in Veneto

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull’Italia oggi. La Protezione civile ha diramato per oggi giovedì 2 luglio l’allerta rossa in Veneto e arancione per l’Emilia Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del Paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. 

Sono stati circa 390 gli interventi dei Vigili del fuoco in Veneto dalle 18 di ieri 1 luglio e per tutta la notte. La maggior parte degli interventi ha riguardato il taglio e la rimozione di rami e alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato tutte le sette province venete. 

Alberi sradicati e tre incendi causati da fulmini in Friuli Venezia Giulia dove il maltempo ha causato notevoli disagi: temporali e vento forte da nord-ovest hanno interessato principalmente la pianura e la costa, con piogge brevi ma intense tra il basso pordenonese e la bassa udinese. Un ondata di maltempo che ha provocato un abbassamento sensibile delle temperature con la Bora che ha sferzato la costa.  

Oltre all’allerta rossa in Veneto per rischio idrogeologico e temporali, in Emilia Romagna l’allerta è arancione sempre per rischio temporali. L’allerta è invece gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. 

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