In salvo quattro tedeschi usciti in mare senza permesso e finiti contro gli scogli con la loro imbarcazione di dieci metri e mezzo. Ancora mareggiate fra Fiumicino e Fregene. Neve a Monte Livata, ma anche sui rilievi in provincia di Frosinone

L’articolo Maltempo, torna l’allerta grandineBarca a vela sugli scogli a Ostia proviene da Notiziedi.

