Maltempo, un albero ha schiacciato una tenda da campeggio a Massa. Morte due sorelline 

AGI – È stata sequestrata l’area del campeggio di Marina di Massa dove domenica 30 agosto, poco prima delle 7, sono morte due sorelline di 3 e 14 anni dopo che un pioppo di oltre quattro metri è piombato, sradicato da una tromba d’aria, sulla tenda in cui dormivano. Il sequestro, disposto dagli inquirenti, è uno dei passaggi dell’inchiesta aperta dalla Procura di Massa che sta indagando sulle cause della tragedia, imputabili, da una prima ricostruzione, al maltempo che si è abbattuto per diverse ore in tutto il Nord e anche sulla Toscana

L’incidente è accaduto, nel camping “Verde Mare”,

